День в истории. Брайану Робсону - 60!

Сегодня исполняется 60 лет бывшему капитану «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Брайану Робсону.

Брайан Робсон родился 11 января 1957 года в городе Честер-ле-Стрит (Англия).

Играл на позиции атакующего полузащитника. В течение 12 лет был капитаном «Манчестер Юнайтед», что по сей день является клубным рекордом.

В составе команды дважды становился чемпионом Англии (1993, 1994) и трижды - обладателем Кубка страны. Также, играя за «МЮ», Робсон становился обладателем Кубка обладателей Кубков и Суперкубка Европы в 1991 году.

За сборную Англии полузащитник провел 90 матчей (65 - в качестве капитана) и забил 26 мячей.

После завершения карьеры игрока Робсон тренировал «Мидлсбро», «Брэдфорд Сити», «Вест Бромвич», «Шеффилд Юнайтед» и сборную Таиланда.











