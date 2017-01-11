Две комиссии МОК примут решение по поводу участия россиян в Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года на основе итогов расследования двух комиссий организации.

«Что касается зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, МОК для координации действий были созданы две комиссии. Они будут соблюдать процедуру и дадут возможность всем сторонам шанс быть услышанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции.

Что касается соревнований, которые проходят или планируется провести в России, то это дело соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и сейчас тесно сотрудничают со Всемирным антидопинговым агентством», - сообщили ТАСС в пресс-службе МОК.

Как сообщалось ранее, решение по Пхенчхану во многом будет зависеть от изысканий двух комиссий Международного олимпийского комитета под руководством Денниса Освальда (она занимается перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия), а также Самуэля Шмида (занимается выяснением государственного участия в допинговой системе в России). Первоначально обе комиссии должны были доложить о результатах своей работы в начале 2017 года, однако не исключено, что как и в случае с комиссией Макларена, расследование затянется.

Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров из-за допинг-скандалов. В число антпидопинговых ассоцииаций стран, требующих отстранения России, входят, в частности, представители США, Германии и Канады. Также в этот список входят Австрия, Бельгия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Япония, Голландия, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция и Швейцария.

