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Сидни Кросби: Я просто делаю свою работу, ничего лишнего не изобретаю

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о своей результативности в нынешнем сезоне.

«Когда чувствуешь себя хорошо, когда есть уверенность, можешь просто реагировать во время игры. Тогда ни о чем особенно не задумываешься.

У нас хорошая команда. Все хотят помочь, все относятся к этому серьезно. У нас сплоченный состав. Так что я просто стараюсь делать свою работу, как и все остальные. Надо думать только об этом. Ничего лишнего не изобретать, ничего не менять.

Надо просто делать свою работу и, с моей точки зрения, этим мы все и занимаемся. Когда мы так играем, это идет на пользу каждому из нас в отдельности», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний форвард забил 26 голов в 33 матчах и лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата.

Добавим, что свой личный рекорд по голам Кросби установил в сезоне 2009/2010, когда забил 51 гол в 81 матче.

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