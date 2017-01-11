Тринадцать игроков «Арсенала» будут тренироваться с молодежным составом

Молодежная команда под руководством Василия Рожнова будет тренироваться на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в поселке Косая Гора до 24 января.

Как сообщается на официальном сайте туляков, сбор с «молодежкой» проведут игроки первой команды «Арсенала». В их число вошли вратари Александр Фильцов, Роман Герус, защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов, полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэль Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов, нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев.

При этом пять игроков молодежки проведут сбор в Турции вместе с основной командой: вратарь Алексей Березин, защитник Андрюс Рукас, полузащитники Никита Голуб, Артем Мингазов и нападающий Роман Изотов. Сбор начнется 12 января.

«Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.





