Массимилиано Аллегри: Расширение формата чемпионатов мира? Футбол превратился в бизнес и шоу

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри скептически относится к увеличению количества стран-участниц чемпионатов мира по футболу.

- Посмотрим, как все это будет организовано. Футбол в целом переживает глобализацию, заявляют о себе такие страны, как Китай и Россия. Если ФИФА ищет формулу для того, чтобы увеличить свои доходы, нужно смириться с этим. Футбол превратился в бизнес и шоу, — цитирует Аллегри ANSA.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но де-факто уже известно, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по 3 команды. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

От Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.

Изменения вступят в силу на мундиале 2026 года.

