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Турнир Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе станет олимпийской квалификацией

Источник:  ISUКомментарии

Традиционный международный турнир Nebelhorn Trophy, проходящий в сентября в немецком Оберстдорфе, в 2017 году получит статус отборочного на Олимпийские игры в Пхенчхане, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

По критериям отбора на Олимпиаду, установленным ISU, большинство олимпийских квот разыгрывается между национальными федерациями на чемпионате мира предолимпийского сезона. В нынешнем году он пройдет в Хельсинки в конце марта-начале апреля. Оставшиеся путевки на Олимпийские игры будут распределены по итогам Nebelhorn Trophy между странами, не сумевшими завоевать их на чемпионате мира.

Турнир в Оберстдорфе уже не в первый раз получает статус олимпийской квалификации - так, четыре года назад на нем разыгрывали путевки на Олимпиаду в Сочи.


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