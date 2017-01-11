Толчинский и Зыков забили «Милуоки»

Форварды «Шарлотт Чекерс» Сергей Толчинский и Валентин Зыков поучаствовали в победе своей команды в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Милуоки Адмиралс» (5:1).

На 11-й минуте второго периода Толчинский забросил вторую шайбу «Шарлотта». А за 44 секунды до перерыва Зыков реализовал большинство и сделал счет 3:1. Также на счету Зыкова в этой игре голевая передача, а Толчинский признан третьей звездой матча.

Теперь у Зыкова 16 (9+7) очков в 34 матчах сезона, а у Толчинского 16 (5+11) очков в 36 матчах.

Напомним, «Шарлотт» является фарм-клубом «Каролины», которой принадлежат права на двух 21-летних российских хоккеистах. В прошлом сезоне Толчинский провел два матча за «ураганов» в НХЛ.