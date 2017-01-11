Агент: «Спартак» - топ-клуб. Здесь Луис Адриано сможет нормально играть

Агент нападающего Луиса Адриано Жилмар Велос рассказал, почему бразилец выбрал «Спартак».

- Есть мнение, что для Адриано «Спартак» - шаг назад после «Милана». Что ответите?

- «Спартак» - топ-клуб. К тому же Луис сможет нормально играть, ведь в «Милане» у него не было возможности выходить на поле. Главный тренер все время делал выбор в пользу итальянцев или нападающего Бакки. Да и руководство «Милана» в итоге заявило, что готово продать Адриано. Он хочет играть, а не сидеть на скамейке. «Спартак» сейчас борется за чемпионство, так что мы долго не раздумывали над предложением из России. К тому же Луиса хотел видеть главный тренер. Мой клиент почувствовал, что в него верят.