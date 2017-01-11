Агент: «Спартак» - топ-клуб. Здесь Луис Адриано сможет нормально играть
Агент нападающего Луиса Адриано Жилмар Велос рассказал, почему бразилец выбрал «Спартак».
- Есть мнение, что для
Адриано «Спартак» - шаг назад после «Милана». Что ответите?
-
«Спартак» - топ-клуб. К тому же Луис сможет нормально играть, ведь в «Милане» у
него не было возможности выходить на поле. Главный тренер все время делал выбор
в пользу итальянцев или нападающего Бакки. Да и руководство «Милана» в итоге
заявило, что готово продать Адриано. Он хочет играть, а не сидеть на скамейке. «Спартак»
сейчас борется за чемпионство, так что мы долго не раздумывали над предложением
из России. К тому же Луиса хотел видеть главный тренер. Мой клиент
почувствовал, что в него верят.
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