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Дмитрий Шляхтин: У ВФЛА сейчас нет средств на оплату тестирования спортсменов

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что федерация в настоящее время не располагает средствами на оплату тестирования спортсменов.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года число россиян в международном регистрируемом пуле тестирования превысило 60 человек.

«Никак на этот процесс (понятных сроков сдачи допинг-тестов) не повлияешь. Если спортсмен включен в международный пул, его должны тестировать и контролировать, если он не в этом пуле, надо искать деньги и тестировать спортсменов за плату, что мы делали в прошлом году. На сегодняшний день у федерации средств нет, этим вопросом мы будем заниматься только во второй половине января», - цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

«Сейчас нет такого положения, что спортсмен должен сдать три внесоревновательные пробы. Есть пул тестирования, который полностью контролирует международная лаборатория. Она отслеживает действия спортсмена и принимает решения, где он должен быть протестирован», - добавил глава ВФЛА.

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