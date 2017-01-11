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«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста

Елена Корсунская
Источник:  Futbol ArenaКомментарии

«Галатасарай» отказался приобретать защитника «Зенита» Николаса Ломберса из-за возраста футболиста, сообщает Futbol Arena. 

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Мирча Луческу разрешил 31-летнему защитнику вести переговоры с «Галатасараем».

Верхулст в декабре заявил, что Ломбертс попросил Алексея Миллера и Александра Дюкова отпустить его из «Зенита», так как он получает мало игровой практики. Тогда сообщалось, что бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

В сезоне-2016/2017 защитник провел во всех турнирах за сине-бело-голубых 12 матчей. Контракт Ломбертса с петербургским клубом истечет 30 июня 2018 года. 

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