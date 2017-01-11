Azubu приобрела стриминговую платформу Hitbox
Компания Azubu приобрела стриминговую платформу Hitbox. Об этом сообщил генеральный директор и соучредитель Hitbox Мартин Климша.
Hitbox продолжит существовать отдельно некоторое время, но в будущем Azubu и Hitbox запустят новую платформу, которая сосредоточится на мобильных пользователях и технологиях монетизации.
Стоит отметить, что обе платформы значительно уступают по показателю охвата аудитории Twitch.tv, однако это сотрудничество сможет составить конкуренцию самой популярной стриминговой платформе.
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