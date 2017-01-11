Мартен Фуркад: Удивлен тем, что норвежцы в этом сезоне еще не побеждали

Лидер Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад удивлен не самыми яркими выступлениями норвежцев в текущем сезоне.

- Норвежская команда достойно начала сезон. Хотя у них пока не было побед, они много раз оказывались на подиуме. Я удивлен, что еще никто из них не выигрывал гонки, но несколько раз они были близки к этому. Я приятно удивлен формой Свендсена и Бьорндалена, - заявид Фуркад-младший.

Сегодня в немецком Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира. В 16:30 по Москве мужчины выйдут на старт эстафетной гонки.

Напомним, перед началом текущего сезона многолетний тренер Фуркада Зигфрид Мазе перешел на работу в сборную Норвегии.





