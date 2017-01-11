Симонян обсудит с Мутко кандидатуру старшего тренера «молодежки» 18 января

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что обсудит кандидатуру старшего тренера молодежной сборной России с вице-премьером Виталием Мутко 18 января в Санкт-Петербурге.

Ранее совмещавший посты спортивного директора РФС и старшего тренера «молодежки» Николай Писарев заявил, что заканчивает работу в РФС и намерен попробовать себя в качестве главного тренера клуба. 26 января состоится жеребьевка отборочного турнира Евро-2019 среди молодежных команд. Мутко ранее заявлял, что на это мероприятие поедет новый тренер российской «молодежки».

«Мы 18 января отправимся в Санкт-Петербург, где состоится презентация официальной эмблемы города как организатора матчей Евро-2020, и турнир Гранаткина будет заканчиваться, - цитирует Симоняна «Р-Спорт». - Там, думаю, и обсудим с Виталием Леонтьевичем кандидатуру старшего тренера. Мы уже говорили по трем кандидатам, не стану пока называть их фамилии. Есть же еще позиция спортивного директора. Думаю, совмещения теперь не будет».





