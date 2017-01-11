Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Футбол  Ювентус- : -Аталанта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» продлит контракт с Карвахалем в ближайшее время

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль близок к продлению контракта с клубом. В настоящее время переговоры находятся в завершающей стадии.

24-летний воспитанник «Реала» играет за первую команду с 2013 года после года, проведенного в «Байере».

В нынешнем сезоне Карвахаль является стабильным игроком основного состава, оставшись в запасе лишь в трех матчах. На данный момент он провел на поле 2019 минут, тогда как за весь прошлый сезон этот показатель составил 2317 минут.

Ранее сообщалось об интересе к Карвахалю со стороны «Манчестер Сити».

Добавим, что срок действующего контракта Карвахаля с «Реалом» истекает летом 2020 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пепе может уехать в Китай летомЗащитник «Реала» Пепе покинет клуб после окончания сезона, сообщает AS.Модрич в пятый раз признан футболистом года в ХорватииПолузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии в 2016 году.Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в годПолузащитник «Реала» Хамес Родригес в конце прошлого года получил предложение от китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает AS.«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера»Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич до конца сезона на правах аренды перешел в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мираПредставители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого решения.«Эспаньол» расторг контракт с Демикелисом«Эспаньол» и аргентинский защитник Мартин Демикелис расторгли контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Месси отдал свои голоса Иньесте и Неймару в выборе лучшего игрока года по версии ФИФАСтали известны имена игроков, за которых нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проголосовал в выборе лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА.От Облака до Бэйла. Сборная года лучше, чем у ФИФАОт Облака до Бэйла. Сборная года лучше, чем у ФИФА«Советский спорт» представляет свою версию команды года и объясняет почему выбор пал на того или иного футболиста.Мартин Эдегор: Не желаю о своем решении покинуть «Реал», с нетерпением жду дебюта за «Херенвен»Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор прокомментировал свой переход в голландский «Херенвен» на правах аренды.«Ювентус» предложит Аллегри новый контракт и рассматривает Симеоне в качестве возможной альтернативы«Ювентус» готовит предложение главному тренеру команды Массимилиано Аллегри о продлении контракта. В качестве альтернативы в Турине рассматривают вариант с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.Антуан Гризманн: Сейчас во мне столько спортивной злости!Антуан Гризманн: Сейчас во мне столько спортивной злости!В интервью еженедельнику L’Equipe лучший игрок Франции 2016 года (по версии FranceFootball) рассказал об общении в интернете.«Ливерпуль» и «Валенсия» ведут борьбу за нападающего «ПСЖ» ХесеНападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.Счастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примерыСчастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примеры«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.Криштиану Роналду: Награда досталась лучшему, а им являюсь яНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, получивший награду лучшему футболисту года по версии ФИФА, считает, что достоин этого приза.Роналду выбрал лучшим игроком 2016 года БэйлаНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выбрал своего одноклубника валлийца Гарета Бейла лучшим футболистом 2016 года в опросе ФИФА, сообщает официальный сайт организации.«Осасуна» спаслась от поражения в матче с «Валенсией»Футболисты «Осасуны» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании вырвали ничью в матче «Валенсией».Криштиану Роналду: Незабываемый сезон, я так горд и счастлив!Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный сегодня лучшим футболистом по версии ФИФА, поделился ощущениями от этого события.Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФАВ Цюрихе (Швейцария) состоялась церемония FIFA Football Awards. Лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2016 году был признан форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.«Реал» предложит «Порту» за нападающего Андре Силву 50 млн фунтов«Реал» попытается этой зимой купить нападающего «Порту» и сборной Португалии Андре Силву, сообщает The Sun.Йоветич близок к переходу из «Интера» в «Севилью»Форвард «Интера» Стефан Йоветич может стать игроком «Севильи». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Рупольдинг. 5-й этап. Мужская эстафета. Онлайн
Футбол
Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкой
Футбол
День в истории. Джейми Варди исполнилось 30 лет
Другие
Новая «Теория заговора» сегодня в прямом эфире в 18.00!
Футбол
Житель Севастополя получил условный срок за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»
Ралли
Ралли «Дакар» борется с природными катаклизмами
Футбол
Терри может уйти в аренду в «Борнмут»
Футбол
Симонян обсудит с Мутко кандидатуру старшего тренера «молодежки» 18 января
Футбол
«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: У ВФЛА сейчас нет средств на оплату тестирования спортсменов
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Даниэль Карвахаль
Даниэль Карвахальвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости