Counter Logic Gaming подписала бывших игроков Na`Vi по Hearthstone
Американская организация Counter Logic Gaming подписала контракты с бывшими игроками Natus Vincere по Hearthstone.
К Counter Logic Gaming присоединились Себастьян «Xixo» Бентерт, Фредерик «Hoej» Нильсен и Джон Су «Surrender» Ким.
Напомним, что в сентября 2016 года Natus Vincere распустила состав команды по Hearthstone. Организацию также покинул Себастьян «Ostkaka» Энгвалл, который позже перешел в Alliance.
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