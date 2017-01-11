Counter Logic Gaming подписала бывших игроков Na`Vi по Hearthstone

читайте также

Virtus.pro и Na`Vi потеряли позиции в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.

Azubu приобрела стриминговую платформу Hitbox Компания Azubu приобрела стриминговую платформу Hitbox. Об этом сообщил сооснователь Hitbox Мартин Климша.

Киностудия Lionsgate приобрела долю киберспортивной организации Immortals Киностудия Lionsgate и финансист Майкл Милкен инвестировали в киберспортивную организацию Immortals.

Prodota Gaming и F.R.I.E.N.D.S. приглашены на OMEN Dota 2 Cup Организаторы OMEN Dota 2 Cup анонсировали список приглашенных команд на турнир.

БК «Майами Хит» инвестировал в киберспортивную организацию Misfits Американский баскетбольный клуб «Майами Хит» приобрел долю киберспортивной организации Misfits.

Newbee анонсировала состав Newbee.Boss Китайская организация Newbee представила состав команды по Dota 2 под названием Newbee.Boss.

Генеральный менеджер Virtus.pro: Оцениваю выступление на «мейджоре» как удовлетворительное Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в своем блоге подвел итоги выступления команды по Dota 2 на прошедших турнирах.

Мальте «Biver» Винтер: Жду не дождусь начала товарищеских матчей и буткемпа Новичок команды Natus Vincere по Dota 2 Мальте «Biver» Винтер в интервью сайту организации рассказал о первом знакомстве с Dota 2, новых товарищах по команде, а также поделился мнением о новом патче.

Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островах Компания Blizzard сообщила, что LAN-финал Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островах.

OG, EG, Wings и NewBee примут участие в Dota 2 Asia Championship 2017 Организаторы Dota 2 Asia Championship анонсировали список приглашенных команд на турнир.

Gambit квалифицировалась на DreamHack Masters Las Vegas 2017 По итогам европейской квалификации определились четыре участника финального этапа турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO

Харальд «Powder» Гимре перешел в команду Alliance по Hearthstone Организация Alliance подписала Харальда «Powder» Гимре в команду по Hearthstone.

Состав Fnatic по Dota 2 покинули два игрока Состав малазийской команды Fnatic по Dota 2 покинули Энг «YamateH» Вэй Пунг и Мухаммад «inYourdreaM» Ризки.

Владимир «Maelstorm» Кузьминов: Тяжело сказать, что конкретно изменил Занозин, но смотрелся он очень ярко Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов в своей группе в ВКонтакте рассказал о различии киберспортивных трансляций в студии и на телеканале.

Организация M19 подписала состав ANOX по League of Legends Российская киберспортивная организация М19 подписала состав Albus NoX Luna по League of Legends.

CS:GO стала самой продаваемой игрой в Steam в 2016 году Онлайн-шутер Counter-Strike: Global Offensive стал самой продаваемой игрой в Steam в 2016 году. Об этом стало известно из информации портала SteamSpy.

Василий Кикнадзе: Многие профессиональные киберспортсмены в очень хорошей физической форме, а не паукообразные хлюпики Экс-руководитель телеканала «Спорт» Василий Кикнадзе в интервью спортивной редакции «БИЗНЕС Online» поделился мнением о киберспорте.

Павел Занозин: Дота за этот день точно стала мне ближе Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Павел Занозин поделился впечатлениями о работе на ESL One Genting 2017.

Ярослав «NS» Кузнецов: От Virtus.pro хотелось бы видеть больше, но думаю всё еще впереди Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился впечатлениями от турнира ESL One Genting 2017.