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Терри может уйти в аренду в «Борнмут»

Источник:  Goal.comКомментарии

Защитник «Челси» Джон Терри может быть арендован «Борнмутом» и провести остаток сезона английской премьер-лиги в этом клубе, сообщает Goal.

По данным издания, «Борнмут» выразил заинтересованность с услугах 36-летнего игрока после того, как лондонский клуб отозвал из аренды защитника Натана Аке.

Напомним, Терри уже 20 лет защищает цвета «Челси». В декабре прошлого года он был включен в символическую сборную клуба всех времен.

В нынешнем сезоне Терри провел в чемпионате Англии пять матчей и заработал одну желтую карточку.

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