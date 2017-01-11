Джон Купер: Василевский не может показывать свою лучшую игру каждый вечер

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался об игре голкипера Андрея Василевского в последних матчах.

«Василевский – молодой вратарь. В будущем он наверняка будет номер один в команде НХЛ. Невозможно показывать свою лучшую игру каждый вечер, это нереально. Никому это не удается. Даже у лучших вратарей мира случались неудачные матчи. Важно уметь быстро перестроиться, отбросить лишние мысли и подготовиться наилучшим образом к следующей игре. Это все, что вы можете делать.

У Тайлера Джонсона не получается выдавать стабильно хорошие матчи каждый раз, когда он выходит на лед. То же самое можно сказать про большинство других игроков команды. Многие привыкли к нашим победам, но сейчас так случилось, что у нас идет неприятная серия», – приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, «молнии» проиграли все четыре матча с начала 2017 года, в которых 22-летний российский голкипер пропустил 20 шайб.

Василевский стал основным вратарем «Тампы-Бэй» после травмы Бена Бишопа. Всего в нынешнем сезоне на его счету десять побед в 23 матчах, 90,4 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,97.