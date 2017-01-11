Ралли «Дакар» борется с природными катаклизмами

Как уже сообщал «Советский спорт», девятый этап ралли-рейда «Дакар» отменён из-за погодных катаклизмов .

Дожди и ветер бушуют с переменным успехом который день, теперь сошёл оползень. Организаторы не припомнят ралли, этапы которого приходилось прежде так часто отменять или сокращать. Напомним, отменены шестой и девятый этапы целиком, пятый и седьмой – существенно сокращены.

Между тем, несмотря на эти антирекордные показатели отмен этапов, финиш пройдет в запланированные сроки: 14 января – на территории Аргентины, в Буэнос-Айресе.

Напомним, что ралли «Дакар-2017« проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. В общем зачете в классе грузовиков лидируют два российских экипажа (Дмитрия Сотникова и Эдуарда Николаева), представляющие команду «КАМАЗ-мастер«, к, которую поддерживает банк ВТБ.