Гонщикам на ралли «Дакар» остаётся для сна лишь по 4-5 часов
Корреспонденты «Советского спорта», сопровождающие ралли-рейд «Дакар», рассказывают, что от пилотов и от технического персонала требуется небывалая физическая подготовка: порой, после многих часов в пути, на сон остаётся лишь 4-5 часов.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
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