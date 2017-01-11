Житель Севастополя получил условный срок за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»

Житель Севастополя Виталий Славиковский приговорен к двум годам условно за возбуждение ненависти и вражды, в том числе по отношению к болельщикам «Спартака», сообщает «Открытая Россия».

Такое решение Нахимовский суд города вынес 31 августа 2016 года, приговор вступил в силу через две недели, но ранее о нем не было известно в СМИ.

В 2014-2015 годах Славиковский разместил в соцсетях сообщения, направленные на «возбуждение ненависти и вражды по отношению к болельщикам футбольного клуба «Спартак», а также к группам лиц по признакам национальности».

Славиковский опубликовал фото агрессивного характера с нецензурной надписью, на котором изображен актер Михаил Боярский.