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Климатолог объяснил проблемы с бездорожьем и климатом на «Дакаре»

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Климатолог Джос Лелифельд из Института Макса Планка объяснил «Советскому спорту» причины многочисленных проблем с погодой, которые сейчас испытывают гонщики: 

- Маршруты этапов пролегают через пески, барханы, дюны. Время проведения совпадает с периодом, когда в пустынях нередко случаются песчаные бури и  идет дождь, что усложняет прохождение трассы. 

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
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