Климатолог объяснил проблемы с бездорожьем и климатом на «Дакаре»

Климатолог Джос Лелифельд из Института Макса Планка объяснил «Советскому спорту» причины многочисленных проблем с погодой, которые сейчас испытывают гонщики:

- Маршруты этапов пролегают через пески, барханы, дюны. Время проведения совпадает с периодом, когда в пустынях нередко случаются песчаные бури и идет дождь, что усложняет прохождение трассы.