Климатолог объяснил проблемы с бездорожьем и климатом на «Дакаре»
Климатолог Джос Лелифельд из Института Макса Планка объяснил «Советскому спорту» причины многочисленных проблем с погодой, которые сейчас испытывают гонщики:
- Маршруты этапов пролегают через пески, барханы, дюны. Время проведения совпадает с периодом, когда в пустынях нередко случаются песчаные бури и идет дождь, что усложняет прохождение трассы.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.
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