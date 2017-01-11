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Virtus.pro и Na`Vi потеряли позиции в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

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Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive.

Команды Astralis, SK Gaming, OpTic Gaming уверенно удерживают первые три строчки рейтинга. Польский коллектив Virtus.pro потерял одну позицию и расположился на 6 месте. 


Датская команда North (Dignitas) заняла 5 строчку. «Рожденные побеждать» опустились на 9 позицию, а коллектив Cloud9 расположился на 8 месте.

Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.

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