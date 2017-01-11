День в истории. Джейми Варди исполнилось 30 лет

Сегодня юбилей отмечает нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди.

Джейми Варди родился 11 января 1987 года в Шеффилде.

В возрасте 16 лет нападающий был отчислен из клубной академии «Шеффилд Уэнсдей» из-за недостаточно высокого роста и проблем с дисциплиной.

После этого Джейми защищал цвета «Стоксбридж Парк Стилс», «Галифакс Таун», «Флитвуд Таун». Наконец, в 2012 году клуб английского чемпионшипа «Лестер» приобрел полупрофессионального футболиста за один миллион фунтов стерлингов. Инициатором приглашения нападающего выступил главный тренер «лис» Найджел Пирсон. Перед этим переходом Варди подумывал о завершении спортивной карьеры.

В сезоне-2015/16 «Лестер» произвел фурор в премьер-лиге, сенсационно став чемпионом страны. А Джейми Варди оказался главной ударной силой команды Клаудио Раньери. Он забил 24 мяча в АПЛ и сделал 8 голевых передач.

21 мая 2015 года Варди впервые был вызван в сборную Англии. С того момента он провел за национальную команду 13 матчей и забил 5 мячей.

23 июня 2016 года нападающий продлил контракт с «Лестером», хотя ранее ходили упорные слухи о его переходе в лондонский «Арсенал».



