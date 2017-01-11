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Крис Смоллинг: Все понимают, насколько важен матч с «Ливерпулем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, вернувшийся в строй после долгого перерыва, поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем», а также рассказал о своем физическом состоянии.

«Нам нужно было сохранить боевой настрой и продолжить победную серию перед этим матчем. В противном случае, у нас не было бы такой уверенности. Сейчас мы можем сконцентрироваться на игре с «Ливерпулем». Сегодня мы будем заниматься восстановлением, а в другие дни у нас будет время поработать над тактикой. Абсолютно все понимают, насколько важен этот матч с точки зрения турнирной таблицы.

Что касается моего состояния, то я чувствую себя хорошо. Конечно, я был расстроен из-за того, что выбыл в начале сезона, но впереди еще много матчей. Это отличный шанс вернуться», – приводит слова Смоллинга официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, матч с мерсисайдским клубом подопечные Жозе Моуринью проведут на домашней арене 15 января в рамках 21-го тура АПЛ.

Смоллинг не появлялся на поле с ноября, поскольку получил двойной перелом пальца ноги.

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