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Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Член совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал переходы полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова в «Зенит».

Напомним, Молло подписал с «Зенитом» контракт на 3,5 года во вторник. Ранее питерцы объявили о трансфере Цаллагова.

«Я считаю, что продажу Молло и Цаллагова можно назвать удачной, - цитирует Шляхтина «Р-Спорт». - Мы никогда так не продавали игроков. В последние годы «Крылья Советов» очень аккуратно подходят к трансферной политике и вообще финансовым тратам, в большей степени мы сейчас сосредоточены на механизме взятия игрока в аренду с последующим выкупом. Дорогостоящих трансферов однозначно нет будет, мы считаем каждый рубль».

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