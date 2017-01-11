Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкой
Член совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал переходы полузащитника Йоана Молло и защитника Ибрагима Цаллагова в «Зенит».
Напомним, Молло подписал с «Зенитом» контракт на 3,5 года во вторник. Ранее питерцы объявили о трансфере Цаллагова.
«Я считаю, что продажу Молло и Цаллагова можно назвать удачной, - цитирует Шляхтина «Р-Спорт». - Мы никогда так не продавали игроков. В последние годы «Крылья Советов» очень аккуратно подходят к трансферной политике и вообще финансовым тратам, в большей степени мы сейчас сосредоточены на механизме взятия игрока в аренду с последующим выкупом. Дорогостоящих трансферов однозначно нет будет, мы считаем каждый рубль».
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