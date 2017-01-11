Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкой

Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу

14 лет в «Локомотиве» и 4 года в «Волгаре» – путь Сергея Зуйкова в «Зенит». Все, что нужно знать о защитнике, которого Луческу взял на сбор.