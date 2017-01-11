«Эвертон» предложил 15 млн фунтов за полузащитника «Аталанты», но получил отказ

Как сообщает издание The Guardian, «Эвертон» заинтересован в услугах полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.

Английский клуб планировал приобрести ивуарийского игрока в зимнее трансферное окно и предложил за него 15 млн фунтов. Отмечается, что такое предложение не устроило руководство итальянской командой и они ответили отказом.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Челси» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне 19-летний Кесси провел во всех турнирах за «Аталанту» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7,50 млн евро, а его контракт с клубом истекает летом 2017 года.