Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Хоккей  Металлург- : -ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Футбол  Ювентус- : -Аталанта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Эвертон» предложил 15 млн фунтов за полузащитника «Аталанты», но получил отказ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает издание The Guardian, «Эвертон» заинтересован в услугах полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.

Английский клуб планировал приобрести ивуарийского игрока в зимнее трансферное окно и предложил за него 15 млн фунтов. Отмечается, что такое предложение не устроило руководство итальянской командой и они ответили отказом.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Челси» и «Ювентус». 

В нынешнем сезоне 19-летний Кесси провел во всех турнирах за «Аталанту» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7,50 млн евро, а его контракт с клубом истекает летом 2017 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эменике может перейти в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛЭменике может перейти в «Рубин». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Терри может уйти в аренду в «Борнмут»Защитник «Челси» Джон Терри может быть арендован «Борнмутом» и провести остаток сезона английской премьер-лиги в этом клубе, сообщает Goal.Агент: Луис Адриано говорил с Каррерой и понял, что в него верятАгент: Луис Адриано говорил с Каррерой и понял, что в него верятАгент нападающего Луиса Адриано Жилмар Велос рассказал, почему бразилец выбрал «Спартак».«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста«Галатасарай» отказался приобретать защитника «Зенита» Николаса Ломберса из-за возраста футболиста.«Зенит» интересуется защитником «Бенфики» ЛысцовымЦентральный защитник «Бенфики» Виталий Лысцов попал в сферу интересов «Зенита», сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).«Рубин» хочет арендовать Эменике на полгодаБывший футболист «Спартака», ныне выступающий за «Фенербахче», Эммануэль Эменике может перейти в «Рубин» на правах аренды, сообщает Geripas.Нобель Арустамян: Каррера наложил вето на покупку Самедова более чем за три миллиона евроКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, как проходят переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Александра Самедова в «Спартак».В «Спартак» перейдут звезды АПЛ? Трансферные слухи за суткиВ «Спартак» перейдут звезды АПЛ? Трансферные слухи за сутки«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Пепе может уехать в Китай летомЗащитник «Реала» Пепе покинет клуб после окончания сезона, сообщает AS.Гендиректор «Амкара»: Известных игроков и футболистов «Томи» в числе новичков команды не будетГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о трансферных планах клуба в зимнее окно.Луис Адриано проходит медосмотр в РимеБразильский форвард Луис Адриано сегодня утром прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в московский «Спартак».Летом «Бешикташ» предпримет еще одну попытку приобрести Смолова«Бешикташ» проявляет интерес к нападающему «Краснодара» Федору Смолову, сообщает Fanatik.Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в годПолузащитник «Реала» Хамес Родригес в конце прошлого года получил предложение от китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает AS.«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали условия сделки по трансферу ШнайдерлинаКлубы английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» согласовали условия сделки по трансферу француза Моргана Шнайдерлина, сообщает Sky Sports.Адриано Галлиани: Мы договорились со «Спартаком» о переходе Луиса АдрианоВице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о переходе нападающего Луиса Адриано в «Спартак». Он заверил, что клубы обо всем договорились.40-летний голкипер Сторари вернулся в «Милан»Сообщается, что 40-летний вратарь арендован до конца сезона. Его контракт принадлежит «Кальяри». Ранее сообщалось, что у футболиста конфликт с тренерским штабом и болельщиками «Кальяри».Варди перейдет в «Спартак»?Варди перейдет в «Спартак»?Источники «Советского спорта» утверждают, что «Спартак» активно ищет игрока атакующего плана в качестве замены Квинси ПромесуВЗащитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Мамаду Сахо может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание le10sport.Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»Нападающий «Милана» Луис Адриано отправился в Москву. Ему предстоит завершить свой переход в «Спартак».Воспитанник «Анжи» приступил к тренировкам в испанском клубеРоссийский полузащитник Тамирлан Джамалутдинов приступил к тренировкам с основной командой «Химнастика». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Рупольдинг. 5-й этап. Мужская эстафета. Онлайн
Футбол
Дмитрий Шляхтин: Переходы Молло и Цаллагова в «Зенит» стали удачной сделкой
Футбол
День в истории. Джейми Варди исполнилось 30 лет
Другие
Новая «Теория заговора» сегодня в прямом эфире в 18.00!
Футбол
Житель Севастополя получил условный срок за разжигание ненависти к болельщикам «Спартака»
Ралли
Ралли «Дакар» борется с природными катаклизмами
Футбол
Терри может уйти в аренду в «Борнмут»
Футбол
Симонян обсудит с Мутко кандидатуру старшего тренера «молодежки» 18 января
Футбол
«Галатасарай» отказался покупать Ломбертса из-за возраста футболиста
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: У ВФЛА сейчас нет средств на оплату тестирования спортсменов
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Аталанта
Аталантакалендарьстатистика
Франк Кесси
Франк Кессивсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы