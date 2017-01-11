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Георгий Черданцев – о расширении формата ЧМ: Как это повлияет на наш футбол или сборную России?! Ни-как

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных.

«Столько слов по поводу 48 команд. Как это повлияет на вашу жизнь, наш футбол или сборную России?! Ни-как. Что же так Гондурас-то всех беспокоит?», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что его идею по реформированию чемпионатов мира поддерживает большинство национальных федераций. По его мнению, предлагаемая реформа также поможет увеличить финансовую доходность мировых первенств.

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