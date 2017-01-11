Победитель Трояновского Джулиус Индонго проведет объединительный бой с Рикки Бернсом

14 апреля в Глазго состоится объединительный поединок в первом полусреднем весе: британец Рикки Бернс сразится с намибийцем Джулиусом Индонго.

Напомним, 3 декабря прошлого года Индонго сенсационно нокаутировал в первом раунде россиянина Эдуарда Трояновского и отобрал у него чемпионский пояс по версии IBF. Этот поединок продолжался всего 40 секунд.

Рикки Бернс также в 2016 году стал обладателем пояса WBA.

Индонго выиграл 21 бой на профессиональном ринге (11 - досрочно), в послужном списке Бернса - 41 победа (14 - нокаутом), 5 поражений и 1 ничья.



