«Реал» готов предложить «Ювентусу» за Дибалу 105 млн евро

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Реале», сообщает sport.es.

По данным издания, за 23-летнего аргентинца мадридский клуб готов заплатить 105 миллионов евро, а самому футболисту предложить зарплату 10 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Реал» может заплатить за игрока 90 миллионов евро.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2020 года. В этом сезоне он в 11 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.





