«Реал» готов предложить «Ювентусу» за Дибалу 105 млн евро
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в «Реале», сообщает sport.es.
По данным издания, за 23-летнего аргентинца мадридский клуб готов заплатить 105 миллионов евро, а самому футболисту предложить зарплату 10 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что «Реал» может заплатить за игрока 90 миллионов евро.
Контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2020 года. В этом сезоне он в 11 матчах чемпионата Италии забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
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