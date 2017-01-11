Деулофеу согласился перейти в «Милан»
Полузащитник «Эвертона»
Жерар Деулофеу согласился на переход в «Милан». Теперь «россонери» ждут
подтверждения трансфера со стороны «ирисок». Ожидается, что сделка будет
оформлена в ближайшее время.
В начале января главный тренер «Эвертона» Рональд Куман отказывался отпускать 22-летнего испанца, но, видимо, голландец изменил свое мнение, и Деулофеу сможет переехать из Ливерпуля в Милан.
Воспитанник «Барселоны» перешел в «Эвертон» в 2013 году и провел один сезон на правах аренды. На следующий год Деулофеу вернулся в Испанию и выступал в «Севилье».
А 1 июля 2015 года «Эвертон» выкупил игрока у «Барселоны» за 4,2 миллиона фунтов.
Всего в премьер-лиге Деулофеу забил пять голов в 62 матчах.
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