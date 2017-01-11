Агент: Чемпионат Китая не устраивает Маноласа, купить признание и славу невозможно

Футбольный агент Иоаннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны лондонского «Арсенала», а также высказался о его планах на будущее.

«Не могу сказать вам, где бы хотел продолжить карьеру Манолас, однако, будет интересно посмотреть, какие клубы проявят к нему интерес. Например, минувшим летом «Рома» отказалась продавать моего клиента за 40 млн евро в лондонский «Арсенал». Этот клуб очень хотел приобрести Костаса, но требования «Ромы» не устроили англичан.

Уход в январе? Не думаю. К вопросу о переходе Маноласа мы вернемся летом, поскольку именно в это время у нас будет больше предложений. Хотя, в футболе может случиться все, что угодно.

Китай? Да, там платят огромные деньги, но мой клиент нацелен на выступления в Европе, где футбол на самом высоком уровне. Можно сказать, что Китай не устроит Маноласа. В Европе вы можете завоевать уважение, стать известным. Это больше, чем просто деньги», – сказал агент игрока сборной Греции, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что к футболисту «волков» проявляет интерес «Челси» и «Барселона».