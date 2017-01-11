Роберт Евдокимов: Надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу - чтобы вернулся в сборную

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов считает, что Сергей Игнашевич должен вернуться в сборную России.

- Сейчас можно 10 игр в премьер-лиге сыграть – и попасть в топ-клуб. Можно не играть за клуб, но вызываться сборную. Теперь любой российский футболист, проявивший себя в чемпионате, уже считается кандидатом в сборную. Вот говорят, Березуцким и Игнашевичу пора на пенсию. Но лучше защитников я не видел. Так что надо в ноги Игнашевичу всей страной упасть и попросить, чтобы он играл за сборную. В линии обороны большие проблемы, - сказал Роберт Евдокимов корреспонденту «Советского спорта».

Отметим, что в этом году Игнашевичу исполнится 38 лет.

Полная версия интервью с главным тренером «Оренбурга» о трансферах, финансировании, прошлогоднем скандале в Краснодаре - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».