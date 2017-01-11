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«Витязь» пожелал Рубцову успешной карьеры в НХЛ

Источник:  ХК «Витязь»Комментарии

Подмосковный «Витязь» пожелал удачи нападающему молодежной сборной России Герману Рубцову удачных выступлений в Северной Америке.

«Хоккейный клуб «Витязь» подтвердил расторжение контракта с нападающим Германом Рубцовым по инициативе игрока с выплатой хоккеистом денежной компенсации согласно регламенту КХЛ. Все спортивные права на хоккеиста Германа Рубцова в КХЛ остаются за хоккейным клубом «Витязь». «Витязь» желает своему воспитаннику успешной карьеры в НХЛ», - говорится в сообщении на официальном сайте «Витязя».

Подмосковный «Витязь» и бронзовый призер молодежного чемпионата мира-2017 Герман Рубцов расторгли контракт по инициативе нападающего.

После расторжения контракта «Витязь» сохранил спортивные права на хоккеиста, который не полетел с молодежной сборной России в Москву после прошедшего в Канаде чемпионата мира, на котором он получил перелом носа.

Рубцов дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. 18-летний форвард провел за «Витязь» 15 матчей, в которых не отметился набранными очками. Соглашение игрока с клубом истекало 30 апреля 2018 года.

Ожидается, что Герман Рубцов будет играть за «Шикутими» в Лиге Квебека. Форвард был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфте НХЛ 2016 года.

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