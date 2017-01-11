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Зинедин Зидан: «Севилья» захочет отыграться, но «Реал» к этому готов и будет бороться до конца

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями перед ответной встречей с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, первая игра завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0.

«Мы знаем, что в ответном матче нам будет непросто. «Севилья» захочет отыграться, но «Реал» к этому готов и будет бороться до конца. 

О том, кто примет участие в этой встречи будет ясно завтра. Наша задача – правильно подойти к этому вопросу, поскольку в первом матче мы победили со счетом 3:0. Возможно, шанс получат те игроки, которые не так часто появляются на поле», – сказал специалист.

Напомним, игра между командами состоится завтра на домашней арене андалусийского клуба и стартует в 23.15 мск.

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