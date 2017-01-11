GODSENT отказалась от участия в WESG

Шведская команда GODSENT по CS:GO не примет участия в World Electronic Sports Games.



Причины решения пока неизвестны. GODSENT должна была начать выступление на турнире с группы С, где находятся Space Soldiers, Signature, Team Kinguin, FIVE eSports Club и Bravado Gaming.



World Electronic Sports Games пройдет с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов.



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