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GODSENT отказалась от участия в WESG

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Шведская команда GODSENT по CS:GO не примет участия в World Electronic Sports Games.

Причины решения пока неизвестны. GODSENT должна была начать выступление на турнире с группы С, где находятся Space Soldiers, Signature, Team Kinguin, FIVE eSports Club и Bravado Gaming. 

World Electronic Sports Games пройдет с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. 

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