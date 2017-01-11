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Александр Лакерник покинул исполком ФФКР

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Исполком Федерации фигурного катания России принял решение об исключении Александра Лакерника из состава организации.

«В соответствии с уставом федерации и на основании личного заявления Александра Лакерника вывести его из состава исполкома и прекратить полномочия вице-президента ФФККР, учитывая его избрание вице-президентом ISU и во избежание конфликта интересов», - говорится в постановлении, подписанном главой ФФКР Александром Горшковым.

Лакерник занял ответственный пост в Международном союзе конькобежцев в июне 2016 года.

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