Александр Лакерник покинул исполком ФФКР
Исполком Федерации фигурного катания России принял решение об исключении Александра Лакерника из состава организации.
«В соответствии с уставом федерации и на основании личного заявления Александра Лакерника вывести его из состава исполкома и прекратить полномочия вице-президента ФФККР, учитывая его избрание вице-президентом ISU и во избежание конфликта интересов», - говорится в постановлении, подписанном главой ФФКР Александром Горшковым.
Лакерник занял ответственный пост в Международном союзе конькобежцев в июне 2016 года.
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