Агент подтвердил, что Эвра может покинуть «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, вероятно, уйдет из итальянского клуба в зимнее трансферное окно.

«Я не встречался с руководством «Ювентуса», и у меня нет запланированных встреч с ними, – заявил агент 35-летнего француза Федерико Пасторелло. – Думаю, Эвра может покинуть клуб в январе».

Отмечается, что «Валенсия» уже сделала предложение о покупке Эвра, и сам игрок всерьез его рассматривает.

Также на француза претендуют «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед», но если Эвра решит снова поиграть в Англии, то вернется на «Олд Траффорд».

Напомним, в нынешнем сезоне Эвра потерял место в стартовом составе «Ювентуса» и выходил на поле всего в шести матчах серии A.