«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу защитника Лысцова

Игорь Тимофеев, агент принадлежащего «Бенфике» российского защитника Виталия Лысцова, подтвердил информацию, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».

21-летний воспитанник московского «Локомотива» выступает сейчас на правах аренды за «Тонделу» , которая занимает 18-е, последнее место в чемпионате Португалии.

«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова, дальше все будет зависеть от переговоров, - цитирует Тимофеева «Спорт день за днем».

В этом сезоне Лысцов провел за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.

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