Карякин не сыграет в Гран-при ФИДЕ

Экс-претендент на шахматную корону российский гроссмейстер Сергей Карякин решил не выступать в серии турниров Гран-при ФИДЕ, об этом «Советскому спорту» сообщил менеджер гроссмейстера Кирилл Зангалис.

- На Сергея выпадет в этом году большая нагрузка. Например, послезавтра он улетает в Голландию, где примет участие в традиционном престижном турнире в Вейк-ан-Зее, - говорит Зангалис. – Карякин точно сыграет в Кубке мира и в других сильных турнирах, к примеру, в Ставангере, в серии Grand Chess Tour. Ему нет необходимости обязательно играть в серии Гран-при ФИДЕ, которая является отборочной к турниру претендентов, так как Сергею место в этом турнире обеспечено.

По словам Зангалиса, ФИДЕ уже проинформирована о решении Карякина письмом. Первый этап Гран-при ФИДЕ пройдет в Шардже 17-28 февраля.