«Челси» ведет переговоры по трансферу Чалханоглу

Тренерский штаб «Челси» во главе с Атонио Конте продолжает вести поиски замены полузащитнику Оскару, который был продан в китайский клуб.



Как сообщает Goal, лондонский клуб сделал предложение леверкузенскому «Байеру» по трансферу игрока сборной Турции Хакана Чалханоглу. Отмечается, что немецкий клуб решил обдумать этот вопрос, однако руководство больше склоняется к тому, чтобы сохранить футболиста до лета.



В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 20 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 18 млн евро, а его контракт с немецким клубом рассчитан до 2019 года.