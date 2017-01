Жозе Моуринью: Игра с «Ливерпулем» для нас - это нечто особенное

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал болельщиков сплотиться вокруг команды перед ответственной игрой с «Ливерпулем» в 21-м туре чемпионата Англии.

- Матч с «Ливерпулем» для нас - это нечто особенное. Когда команда играет с большим эмоциональным подъемом, болельщики это чувствуют и сливаются с нами в единое целое. Но когда мы не действуем с максимальной интенсивностью - фанаты тоже это чувствуют.



Всем нравятся большие игры - игрокам, тренерам, болельщикам. Давайте же докажем это в следующее воскресенье, - заявил Моуринью.



