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Жозе Моуринью: Игра с «Ливерпулем» для нас - это нечто особенное

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью призвал болельщиков сплотиться вокруг команды перед ответственной игрой с «Ливерпулем» в 21-м туре чемпионата Англии.

- Матч с «Ливерпулем» для нас - это нечто особенное. Когда команда играет с большим эмоциональным подъемом, болельщики это чувствуют и сливаются с нами в единое целое. Но когда мы не действуем с максимальной интенсивностью - фанаты тоже это чувствуют.

Всем нравятся большие игры - игрокам, тренерам, болельщикам. Давайте же докажем это в следующее воскресенье, - заявил Моуринью.

Напомним, в случае победы над «Ливерпулем» «Манчестер Юнайтед» продлит свою победную серию (во всех турнирах) до 10 матчей.

Игра состоится 15 января на стадионе «Олд Траффорд».

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