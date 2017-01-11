Криштиану Роналду: Когда Месси выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял, а он не приехал

Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что аргентинец Лионель Месси не поздравил его с завоеванием титула лучшего игрока мира по версии ФИФА.

«Вы шутите? У меня нет его номера. Его не было на церемонии. А когда ты не приезжаешь, сложно кого-то поздравить. Когда он выигрывал свои «Золотые мячи», я поздравлял его. Но он не приехал.

Я понимаю, что в среду у «Барселоны» важная игра, но мне бы хотелось, чтобы ее игроки приехали на церемонию. Я всегда делаю то, что говорит мне клуб. Например, я каждый год приезжал на вручение «Золотого мяча». И если меня номинируют в следующие годы, я также буду на церемониях», – приводит ESPN слова Криштиану Роналду.

Напомним, «Барселона» не отпустила своих игроков на гала-вечер ФИФА в Цюрихе из-за того, что в среду команда проводит ответный матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».