Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Локомотив- : -Мурсия
Хоккей  Металлург1 : 2ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Криштиану Роналду: Когда Месси выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял, а он не приехал

Источник:  ESPNКомментарии

Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что аргентинец Лионель Месси не поздравил его с завоеванием титула лучшего игрока мира по версии ФИФА.

«Вы шутите? У меня нет его номера. Его не было на церемонии. А когда ты не приезжаешь, сложно кого-то поздравить. Когда он выигрывал свои «Золотые мячи», я поздравлял его. Но он не приехал.

Я понимаю, что в среду у «Барселоны» важная игра, но мне бы хотелось, чтобы ее игроки приехали на церемонию. Я всегда делаю то, что говорит мне клуб. Например, я каждый год приезжал на вручение «Золотого мяча». И если меня номинируют в следующие годы, я также буду на церемониях», – приводит ESPN слова Криштиану Роналду.

Напомним, «Барселона» не отпустила своих игроков на гала-вечер ФИФА в Цюрихе из-за того, что в среду команда проводит ответный матч 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роналду не сыграет с «Севильей» в Кубке ИспанииНападающий «Реала» Криштиану Роналду пропустит ответную встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи».Зинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турнирыЗинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турнирыГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии ответной встречи с «Севильей».Агент подтвердил, что Эвра может покинуть «Ювентус»Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, вероятно, уйдет из итальянского клуба в зимнее трансферное окно.Зинедин Зидан: «Севилья» захочет отыграться, но «Реал» к этому готов и будет бороться до концаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями перед ответной встречей с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.«Реал» готов предложить «Ювентусу» за Дибалу 105 млн евроНападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Реале», сообщает sport.es.«Реал» продлит контракт с Карвахалем в ближайшее времяЗащитник «Реала» Даниэль Карвахаль близок к продлению контракта с клубом. В настоящее время переговоры находятся в завершающей стадии.Пепе может уехать в Китай летомЗащитник «Реала» Пепе покинет клуб после окончания сезона, сообщает AS.Модрич в пятый раз признан футболистом года в ХорватииПолузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии в 2016 году.Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в годПолузащитник «Реала» Хамес Родригес в конце прошлого года получил предложение от китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает AS.«Барселона» - «Атлетик». Начало текстовой трансляции в 23:15 (мск)В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком».«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера»Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич до конца сезона на правах аренды перешел в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мираПредставители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого решения.«Эспаньол» расторг контракт с Демикелисом«Эспаньол» и аргентинский защитник Мартин Демикелис расторгли контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Месси отдал свои голоса Иньесте и Неймару в выборе лучшего игрока года по версии ФИФАСтали известны имена игроков, за которых нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проголосовал в выборе лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА.От Облака до Бэйла. Сборная года лучше, чем у ФИФАОт Облака до Бэйла. Сборная года лучше, чем у ФИФА«Советский спорт» представляет свою версию команды года и объясняет почему выбор пал на того или иного футболиста.Мартин Эдегор: Не желаю о своем решении покинуть «Реал», с нетерпением жду дебюта за «Херенвен»Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор прокомментировал свой переход в голландский «Херенвен» на правах аренды.«Ювентус» предложит Аллегри новый контракт и рассматривает Симеоне в качестве возможной альтернативы«Ювентус» готовит предложение главному тренеру команды Массимилиано Аллегри о продлении контракта. В качестве альтернативы в Турине рассматривают вариант с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.Антуан Гризманн: Сейчас во мне столько спортивной злости!Антуан Гризманн: Сейчас во мне столько спортивной злости!В интервью еженедельнику L’Equipe лучший игрок Франции 2016 года (по версии FranceFootball) рассказал об общении в интернете.«Ливерпуль» и «Валенсия» ведут борьбу за нападающего «ПСЖ» ХесеНападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.Счастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примерыСчастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примеры«Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.
Главные новости
Биатлон
Норвегия вырвала победу у России в мужской эстафете
MMA
Тони Фергюсон: Хабиб, решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209
Футбол
Жозе Моуринью: Игра с «Ливерпулем» для нас - это нечто особенное
Футбол
Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся - Виталий с удовольствием вернется в Россию
Футбол
Криштиану Роналду: Когда Месси выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял, а он не приехал
Футбол
«Челси» ведет переговоры по трансферу Чалханоглу
Шахматы
Карякин не сыграет в Гран-при ФИДЕ
Футбол
«Манчестер Сити» рассчитывает оформить переход Жезуса до матча с «Эвертоном»
Футбол
Роберт Евдокимов: Надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу - чтобы вернулся в сборную
Футбол
Агент: Чемпионат Китая не устраивает Маноласа, купить признание и славу невозможно
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Лионель Месси
Лионель Мессивсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости