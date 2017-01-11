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РФПЛ объявила о проведение чемпионата по FIFA

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Российская футбольная Премьер-Лига анонсировала проведение открытого чемпиона РФПЛ по киберфутболу, который станет российским отборочным этапом мирового Чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP, проводимого под эгидой Международной футбольной федерации (ФИФА).

Отборочные этапы пройдут 22 января (PlayStation 4) и 5 февраля (XBOX One). 


Два сильнейших киберфутболиста из каждого отборочного соревнования попадут в финальный этап, где сразятся с представителями клубов Российской футбольной Прьмьер-Лиги за звание «Чемпион РФПЛ» и право на участие отборочном этапе EUROPE SEASON, REGIONAL FINAL мирового чемпионата Ultimate Team CHAMPIONSHIP.

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