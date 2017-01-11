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Павличенко, Иванова и Демченко выступят на чемпионате мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренерский штаб сборной России по санному спорту определил состав команды на чемпионат мира.

В заявку включены Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Андрей Богданов/Андрей Медведев, Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров.

«Официальная заявка сборной России на чемпионат мира в Иглсе зарегистрирована. В нее включены пять мужчин и четыре женщины, которые выступят на одноместных санях, и три двухместных экипажа», – приводит «Р-Спорт» слова начальника команды Артема Петракова.

Напомним, Павличенко стал чемпионом мира в 2015 году.

Чемпионат мира пройдет 27-29 января в Иглсе (Австрия).

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