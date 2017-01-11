Ученые представили пластырь, который заменит фитнес-браслеты

В США разработали наклейку на кожу, которая заменит фитнес-браслет

Американские ученые представили публике новую разработку — специальный биосенсор, который в самое ближайшее время может стать хитом продаж у завсегдатаев фитнес-залов.

Новая разработка, выполненная в виде наклейки на кожу. Объявлено, что она будет анализировать выделяемый человеком пот, и выводить получаемую информацию на экран.

Биосенсор будет очень полезным поклонникам здорового образа жизни, проводящим часы в тренировочных залах. Разработка подскажет физкультурникам, например, о том, что пора пополнить организм электролитами, дабы избежать обезвоживания. в процессе эксплуатации ученые будут добавлять в устройство новые полезные функции.

Кроме того, новую разработку протестировали на добровольцах, исследования закончились с позитивным результатом.