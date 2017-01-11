Ученые представили пластырь, который заменит фитнес-браслеты
В США
разработали наклейку на кожу, которая заменит фитнес-браслет
Американские ученые представили публике новую разработку —
специальный биосенсор, который в самое ближайшее время может стать хитом продаж
у завсегдатаев фитнес-залов.
Новая разработка, выполненная в виде наклейки на кожу. Объявлено, что она будет анализировать выделяемый человеком пот, и выводить получаемую информацию
на экран.
Биосенсор будет очень полезным поклонникам здорового образа
жизни, проводящим часы в тренировочных залах. Разработка подскажет
физкультурникам, например, о том, что пора пополнить организм электролитами,
дабы избежать обезвоживания. в процессе эксплуатации ученые будут добавлять в
устройство новые полезные функции.
Кроме того, новую разработку протестировали на
добровольцах, исследования закончились с позитивным результатом.