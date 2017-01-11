Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Авангард
Баскетбол  Локомотив- : -Мурсия
Хоккей  Металлург1 : 2ХК Сочи
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  Зенит- : -Летувос Ритас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ученые представили пластырь, который заменит фитнес-браслеты

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В США разработали наклейку на кожу, которая заменит фитнес-браслет

Американские ученые представили публике новую разработку — специальный биосенсор, который в самое ближайшее время может стать хитом продаж у завсегдатаев фитнес-залов.

Новая разработка, выполненная в виде наклейки на кожу. Объявлено, что она будет анализировать выделяемый человеком пот, и выводить получаемую информацию на экран.

Биосенсор будет очень полезным поклонникам здорового образа жизни, проводящим часы в тренировочных залах. Разработка подскажет физкультурникам, например, о том, что пора пополнить организм электролитами, дабы избежать обезвоживания. в процессе эксплуатации ученые будут добавлять в устройство новые полезные функции.

Кроме того, новую разработку протестировали на добровольцах, исследования закончились с позитивным результатом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Круговая тренировка сжигает жир без потери мышцМногие из тех, кто занимается спортом, задумываются о том, как сжечь лишний жир, не повредив при этом росту мышц. На помощь в таком случае может прийти круговая тренировка.Тренировки могут минимизировать вред от куренияКурить, как известно, вредно. Однако этот вред можно компенсировать благодаря занятиям спортом.Растим мышечную массу: урок четвертый – питаниеРастим мышечную массу: урок четвертый – питаниеВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Растим мышечную массу: урок третий – упражнения на верхРастим мышечную массу: урок третий – упражнения на верхВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Бадминтон оказался идеальным заменителем кардиотренажеровРастим мышечную массу: урок второйРастим мышечную массу: урок второйВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Для роста мышц необязательно отжиматься каждый деньЗанятия танцами легче фитнеса, но так же способствуют похудениюВелотренажер может быть опасен при повреждении позвоночникаРастим мышечную массу за 20 уроков: урок первыйРастим мышечную массу за 20 уроков: урок первыйВидеокурс «Советского спорта» о том, как набирать мышечную массу быстро и эффективно.Разминка перед тренировкой в зале должна длиться 10-15 минутПеред каждой тренировкой в спортивном зале нужно разминаться. В противном случае можно травмироваться или не получить нужный эффект.Восемь минут прыжков на батуте заменяют три километра бегаПрыжки на батуте принято считать развлечением для детей. Однако полезны они и для взрослых.Тактический фитнес. Почему фитнес берет свои техники у спецназааТактический фитнес. Почему фитнес берет свои техники у спецназааВ условиях, когда мир вновь начинает потрясать оружием, фитнес перестает быть просто системой оздоровления.Для роста мышц нужно тренироваться не более 45 минут и больше спатьБританские медики установили, что для роста мышечной массы одна силовая тренировка должна продолжаться не более 45 минут.Игра в футбол укрепляет кости и мышцыЗанятия футболом полезны для здоровья. В частности, этот вид спорта помогает укрепить мышцы и повышает общий тонус.Фил Хит: Включить бодибилдинг в олимпийскую программу? Хорошая идеяФил Хит: Включить бодибилдинг в олимпийскую программу? Хорошая идеяНаш корреспондент пообщался в фитнес-клубе X-Fit на Чистых прудах с шестикратным обладателем награды «Мистер Олимпия» Филом Хитом.Приседания оказались самым полезным упражнениемАлкоголь останавливает рост и восстановление мышцНовичкам необходимо не более 2-3 силовых тренировок в неделюВажный вопрос. Как заставить человека пойти в зал?Важный вопрос. Как заставить человека пойти в зал?Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников – в рубрике «Важный вопрос».
Главные новости
Биатлон
Норвегия вырвала победу у России в мужской эстафете
MMA
Тони Фергюсон: Хабиб, решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209
Футбол
Жозе Моуринью: Игра с «Ливерпулем» для нас - это нечто особенное
Футбол
Агент Лысцова: Если «Бенфика» и «Зенит» договорятся - Виталий с удовольствием вернется в Россию
Футбол
Криштиану Роналду: Когда Месси выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял, а он не приехал
Футбол
«Челси» ведет переговоры по трансферу Чалханоглу
Шахматы
Карякин не сыграет в Гран-при ФИДЕ
Футбол
«Манчестер Сити» рассчитывает оформить переход Жезуса до матча с «Эвертоном»
Футбол
Роберт Евдокимов: Надо всей страной упасть в ноги Игнашевичу - чтобы вернулся в сборную
Футбол
Агент: Чемпионат Китая не устраивает Маноласа, купить признание и славу невозможно
все новости