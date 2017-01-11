Роналду не сыграет с «Севильей» в Кубке Испании

читайте также

Зинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турниры Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии ответной встречи с «Севильей».

Криштиану Роналду: Когда Месси выигрывал «Золотой мяч», я его поздравлял, а он не приехал Форвард «Реала» Криштиану Роналду заявил, что аргентинец Лионель Месси не поздравил его с завоеванием титула лучшего игрока мира по версии ФИФА.

Агент подтвердил, что Эвра может покинуть «Ювентус» Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра, вероятно, уйдет из итальянского клуба в зимнее трансферное окно.

Зинедин Зидан: «Севилья» захочет отыграться, но «Реал» к этому готов и будет бороться до конца Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями перед ответной встречей с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

«Реал» готов предложить «Ювентусу» за Дибалу 105 млн евро Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Реале», сообщает sport.es.

«Реал» продлит контракт с Карвахалем в ближайшее время Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль близок к продлению контракта с клубом. В настоящее время переговоры находятся в завершающей стадии.

Пепе может уехать в Китай летом Защитник «Реала» Пепе покинет клуб после окончания сезона, сообщает AS.

Модрич в пятый раз признан футболистом года в Хорватии Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим футболистом Хорватии в 2016 году.

Хамес отклонил предложение из Китая с зарплатой 30 миллионов евро в год Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в конце прошлого года получил предложение от китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», сообщает AS.

«Севилья» арендовала Йоветича у «Интера» Нападающий миланского «Интера» Стеван Йоветич до конца сезона на правах аренды перешел в «Севилью». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Испанская Ла Лига оспорит в суде увеличение количества команд на чемпионате мира Представители испанской Ла Лиги не согласны с расширением числа участников чемпионата мира по футболу. Они хотят добиться отмены этого решения.

«Эспаньол» расторг контракт с Демикелисом «Эспаньол» и аргентинский защитник Мартин Демикелис расторгли контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Месси отдал свои голоса Иньесте и Неймару в выборе лучшего игрока года по версии ФИФА Стали известны имена игроков, за которых нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проголосовал в выборе лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА.

От Облака до Бэйла. Сборная года лучше, чем у ФИФА «Советский спорт» представляет свою версию команды года и объясняет почему выбор пал на того или иного футболиста.

Мартин Эдегор: Не желаю о своем решении покинуть «Реал», с нетерпением жду дебюта за «Херенвен» Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор прокомментировал свой переход в голландский «Херенвен» на правах аренды.

«Ювентус» предложит Аллегри новый контракт и рассматривает Симеоне в качестве возможной альтернативы «Ювентус» готовит предложение главному тренеру команды Массимилиано Аллегри о продлении контракта. В качестве альтернативы в Турине рассматривают вариант с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

Антуан Гризманн: Сейчас во мне столько спортивной злости! В интервью еженедельнику L’Equipe лучший игрок Франции 2016 года (по версии FranceFootball) рассказал об общении в интернете.

«Ливерпуль» и «Валенсия» ведут борьбу за нападающего «ПСЖ» Хесе Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес близок уходу из французского клуба. Об этом сообщает издание Plaza Deportiva.

Счастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примеры «Советский спорт» представляет подборку главных событий прошедшего тура чемпионата Испании.