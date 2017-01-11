Роналду не сыграет с «Севильей» в Кубке Испании
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду пропустит ответную встречу 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи».
Ему, а также полузащитнику Луке Модричу, главный тренер мадридцев Зинедин Зидан дал возможность отдохнуть.
Из-за травмы не примет участия в игре и хавбек Хамес Родригес.
Встреча пройдет в среду в Севилье, начало - в 23:15 мск.
Напомним, первый матч «Реал» выиграл со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
12 января 23:15, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция
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