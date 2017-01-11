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Тони Фергюсон: Хабиб, решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209

Источник:  Twitter.comКомментарии

Американский боец UFC Тони Фергюсон вызвал на поединок представителя России Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 209.

«Ко мне пришли из USADA, и я сдал тесты. Увидимся 4 марта, Хабиб. Решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209», – написал Фергюсон на своей странице в Twitter.

Напомним, 32-летний американец за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

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