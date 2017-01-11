Норвегия вырвала победу у России в мужской эстафете
Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал сегодня в немецком Рупольдинге.
За сборную России сегодня бежали Алексей Волков, Антон Шипулин, Матвей Елисеев и Антон Бабиков.
Наша команда использовала только два дополнительных патрона на восьми огневых рубежах. Бабиков ушел на заключительный круг явным лидером, но ему не хватило сил на последний километр дистанции. В результате, на финишной прямой его обошел четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Третьими в сегодняшней гонки стали хозяева трассы немцы. Они могли бы также побороться за победу, но команду подвел промах Симона Шемппа последним выстрелом на «стойке».
«Советский спорт» провел текстовую трансляцию гонки.
Завтра в Рупольдинге пройдет женская эстафета.
Рупольдинг (Германия)
Пятый этап Кубка мира
Мужчины. Эстафета 4 по 7,5 километра
1. Норвегия — 1:13.40,7 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)
2. Россия +5,1 (0+2)
3. Германия +23,5 (1+9)
4. Украина +28,0 (0+6)
5. Чехия +32,6 (1+9)
6. Швеция +1.09,9 (0+8)
7. Австрия +1.13,7 (2+9)
8. Болгария +1.14,3 (1+7)
9. Франция +1.43,2 (0+9)
10. Италия +1.53,0 (1+6)