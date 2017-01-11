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Зидан вызвал на матч с «Севильей» своего сына, Модрич и Пепе пропустят игру

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые примут участие в ответном матче с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Короля.

Стоит отметить, что эту встречу точно пропустят нападающий Криштиану Роналду, а также полузащитник Лука Модрич, и защитник Пепе.

По словам наставника «сливочных», было принято решение предоставить этим футболистам отдых, а полузащитник Хамес Родригес пропустит матч из-за травмы.

Полный список игроков на ответный матч с «Севильей» выглядит следующим образом:

Вратари: Навас, Касилья, Яньес

Защитники: Рамос, Варан, Начо, Карвахаль, Марсело, Коэнтрау, Данило

Полузащитники: Кроос, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Энцо Зидан

Нападающие: Бензема, Лукас Васкес, Мората, Мариано

Напомним, игра между командами состоится завтра на домашней арене андалусийского клуба и стартует в 23.15 мск.

Зинедин Зидан: «Реал» не ставит задачу выиграть все турниры

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