Зидан вызвал на матч с «Севильей» своего сына, Модрич и Пепе пропустят игру
Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился со списком игроков, которые примут участие в ответном матче с «Севильей» в рамках 1/8 финала Кубка Короля.
Стоит отметить, что эту встречу точно пропустят нападающий Криштиану Роналду, а также полузащитник Лука Модрич, и защитник Пепе.
По словам наставника «сливочных», было принято решение предоставить этим футболистам отдых, а полузащитник Хамес Родригес пропустит матч из-за травмы.
Полный список игроков на ответный матч с «Севильей» выглядит следующим образом:
Вратари: Навас, Касилья, Яньес
Защитники: Рамос, Варан, Начо, Карвахаль, Марсело, Коэнтрау, Данило
Полузащитники: Кроос, Каземиро, Ковачич, Асенсио, Энцо Зидан
Нападающие: Бензема, Лукас Васкес, Мората, Мариано
Напомним, игра между командами состоится завтра на домашней арене андалусийского клуба и стартует в 23.15 мск.