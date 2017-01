49-летний японский футболист подписал новый контракт c «Йокогамой»

Самый возрастной действующий футболист современности 49-летний японец Кадзуйоси Миура подписал новый контракт с «Йокогамой».

Миура завершил карьеру в сборной Японии 17 лет назад. В 1992 году он стал обладателем Кубка Азии.

Нападающий долгое время играл в Бразилии, а также защищал цвета итальянского «Дженоа» и загребской «Кроации».



A Japanese footballer will take his professional career into his 50s after signing a new contract with Yokohama FChttps://t.co/SIyrmjgDPY pic.twitter.com/21Y1A8i2kP