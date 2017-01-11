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49-летний японский футболист подписал новый контракт c «Йокогамой»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Самый возрастной действующий футболист современности 49-летний японец Кадзуйоси Миура подписал новый контракт с «Йокогамой».

Миура завершил карьеру в сборной Японии 17 лет назад. В 1992 году он стал обладателем Кубка Азии. 

Нападающий долгое время играл в Бразилии, а также защищал цвета итальянского «Дженоа» и загребской «Кроации».

В прошлом сезоне возобновивший карьеру Миура отметился забитым мячом, играя за «Йокогаму». Сегодня он подписал с клубом новый контракт.

Кадзуйоси забил 55 мячей в 89 матчах за национальную сборную.


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